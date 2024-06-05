Актриса Анастасия Заворотнюк за свою недолгую, но насыщенную жизнь, успела совершить невозможное: из обычной девочки из Астрахани она смогла выбиться в лидеры актерского искусства России, построить крепкую семью с прославленным фигуристом и родить прекрасных детей. Но как же у нее обстояли дела в дружбе?

В интервью для программы «Только личное» Анастасия раскрылась как очень чуткий и сильный человек, у которого также есть жизненные препятствия на пути. Девушку спросили, что было бы пережить ей проще: предательство мужчины или подруги?

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«Прекрасная няня» честно ответила на этот вопрос.

«Меня ни один мужчина не предал. Никогда. Меня предавали подруги. Это было в раннем детстве. Поэтому мне так комфортно с мужчинами», — высказалась Анастасия.



Она добавила, что в дружбу женскую верит только отчасти. Возможно, приятельство и необходимо, но слишком близкие дружеские отношения с девушками вряд ли можно построить. Тем не менее это вовсе не значит, что у Заворотнюк не было подруг. Ее окружали прекрасные люди (ведь она сама выбирала себе окружение, в которое попадали только самые достойные и порядочные). С девушками она никогда не соперничала. Поводов не было, да и сама Настя была слишком счастлива, чтобы думать о соревнованиях с коллегами.