Coldplay сократили выбросы углекислого газа на 59% в нынешнем туре

Текущий экологичный тур британской рок-группы Coldplay «Music Of The Spheres» произвел на 59% меньше выбросов углекислого газа, чем их предыдущие гастроли A Head Full Of Dreams в 2016–2017-м.

Музыканты превзошли свою изначальную цель на 50%. В своих соцсетях они поблагодарили всех зрителей, этому поспособствовавших. Например, прибывших на концерт Coldplay пешком или на велосипеде. Успех артистов означает, что в мире было посажено семь миллионов деревьев, так как коллектив пообещал сажать одно дерево за каждого человека, пришедшего на их шоу.

В 2023-м Coldplay уменьшили выбросы углекислого газа на 47% по сравнению с прошлым турне.