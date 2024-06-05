Анастасия Заворотнюк, популярная российская актриса, известная по ролям во многих фильмах, несколько лет боролась со страшным недугом. Этот период стал испытанием не только для самой актрисы, но и для ее близких, особенно для дочери Анны Заворотнюк. Девушке, которая только начинала самостоятельное путешествие в эту жизнь, приходилось поддерживать маму и быть сильной для всей семьи. Наследница находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

На своих страницах в социальных сетях Анна Заворотнюк часто делится личным опытом и мыслями, стремясь поддержать тех, кто переживает похожие ситуации. Она не скрывает, что этот период был для нее крайне тяжелым и стрессовым. По ее словам, когда она впервые осознала болезнь своей матери, это было сильное эмоциональное потрясение. Ей потребовалось много времени, чтобы принять и понять случившееся, ведь Настя всегда была для нее источником силы и вдохновения.

«Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить», — однажды поделилась своими переживаниями Аня в своем блоге.



В самые сложные моменты девушка приняла решение обратиться за профессиональной помощью к психологу. Этот шаг она считает своим спасением. Благодаря сеансам психотерапии Анна научилась справляться с тревогой и чувством вины, которые часто мучают близких тяжелобольных людей. Она начала выражать свои эмоции, а не держать их в себе, и это значительно улучшило ее эмоциональное состояние.