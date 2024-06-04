Дочь Тимати мечтает уехать из страны

Дочь рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и модели Алены Шишковой, 10-летняя Алиса рассказала, что хотела бы стать актрисой и уехать в США. Об этом она сказала в YouTube-шоу «Пин-код звезды».

© РИА Новости

Девочка посетила передачу вместе со своей бабушкой Симоной. Во время разговора с ведущей она призналась, что ей нравится актерское мастерство и в будущем она бы хотела стать частью этой профессии.

«Когда я вырасту, уеду в Америку, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет», — сказала Алиса.

Ее бабушка удивилась заявлению внучки. По ее словам, раньше девочка мечтала о Франции и Южной Корее. Сама Алиса добавила, что кино ей нравится больше, чем театр, — на съемках в случае ошибки «можно переснять», а вот на сцене такой возможности нет.

Напомним, что Шишкова и Тимати начали встречаться в 2012 году, а спустя два года у них родилась дочь Алиса. Однако в 2015 году пара рассталась, так и не зарегистрировав отношения официально.