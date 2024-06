Рэпер Lil Yachty выпустил 14 новых треков

Рэпер Lil Yachty одновременно выложил в сеть 14 новых песен, предварительно анонсировав релиз в своих соцсетях.

Среди композиций оказалось несколько ранее слитых треков и два фита — с хип-хоп-артистами 21 Savage и Vory. Полный список выглядит так:

ROAMIN (feat. Vory) Sampha Flow MAKE YOU MINE STARTING 2 GEEK YELLOW Part of the plan (feat. 21 Savage) NIGHTS DIAMONDS DANCING JORDAN BELFORT COUNTRY GRAMMAR Virginia Creeper all i do is syrup sip LONG LIVE MY ANGELS OBVIOUS

В апреле новая группа Lil Yachty «Concrete Boys» дебютировала с альбомом It's Us, Vol. 1.