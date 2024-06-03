Стала известна стоимость охраны порядка на "Евровидении"

Около 1,5 тыс. полицейских поддерживали порядок на конкурсе песни "Евровидение" в городе Мальмё на юге Швеции, их работа обошлась казне как минимум в 22 млн крон ($2,09 млн). Об этом сообщило Sveriges Radio.

Половина полицейских приехали для оказания помощи коллегам из других регионов, около 50 прибыли из Норвегии и Дании. Эта операция стала одной из крупнейших за всю историю шведской полиции.

Начальник полиции Пер Энгстрём в рапорте министру юстиции Гуннару Стрёммеру отметил, что, когда будут подсчитаны все расходы, окончательный счет будет несколько выше. И все же, по мнению полиции, в сравнении со многими другими мероприятиями, охрана порядка на "Евровидении" обошлась дешевле за счет "долгосрочного прогнозирования и кадрового планирования".

"Евровидение" в 2024 году состоялось уже в 68-й раз, на нем победу одержал швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) с песней The Code. В день второго полуфинала - 9 мая, а также в день финала - 11 мая в Мальмё прошло несколько демонстраций, в том числе масштабные антиизраильские протесты. В Мальмё проживает большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, поэтому конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС находится в центре всеобщего внимания.