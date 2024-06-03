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Певец Тимберлейк остановил концерт, чтобы врачи помогли зрителю

Певец Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату, почувствовавшему себя плохо. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату
© Газета.Ru

Исполнитель выступал в Техасском университете в Остине (США) и неожиданно остановился и попросил включить свет на площадке.

Он извинился перед зрителями и указал на поклонника в пяти рядах от сцены, которому могла потребоваться помощь врачей.

Сотрудники площадки помогли зрителю, он снова занял свое место, и концерт продолжился.

Накануне рэпер Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного фанатом на сцену кейса для наушников.

На кадрах с мероприятия видно, как рэпер показывает толпе неприличный жест, после чего останавливает концерт. Сам момент броска не попал на видео.

Ранее Гоша Куценко объяснил, почему боится работать с детьми-актерами.

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