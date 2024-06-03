Путин поздравил Кадышеву с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения певицу, солистку ансамбля "Золотое кольцо" Надежду Кадышеву, отметив ее большой вклад в сбережение традиций русской песни, а также народного искусства. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля "Золотое кольцо" и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства", - говорится в послании главы государства.

Путин выразил уверенность, что певица и впредь будет дарить людям радость и самые добрые чувства своим творчеством.

"Желаю вам крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов", - заключил глава государства.

Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Лениногорский район Татарской АССР, ныне Республика Татарстан). В 1988 году стала солисткой эстрадного ансамбля "Золотое кольцо", созданного ее мужем Александром Костюком. Выступает в его составе по настоящее время. Кадышева - четырехкратная обладательница российской музыкальной премии "Золотой граммофон" (1996, 1999, 2004, 2008), народная артистка РФ (1999).