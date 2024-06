Внезапно умер 15 раз участвовавший в "Евровидении" Гарри ван Хооф

1 июня ушел из жизни Гарри ван Хооф, голландский автор песен, композитор, аранжировщик и дирижер.

© Российская Газета

Ван Хооф за карьеру 15 раз участвовал в конкурсе "Евровидение" - начиная с 1972 года, где руководил оркестром, аккомпанировавшим на смотре представителям своей страны. В том числе музыкант внес лепту в победу группы Teach-In в 1975-м в Стокгольме - с мегахитом Dinge-dong.

Кроме того он владел собственной продюсерской компанией и был признанным хитмейкером.

Первый успех артиста - его шлягер Sofie певца и актера, выступавшего как Джонни Лайон. Джонни умер в 2019-м от болезни Альцгеймера.

Еще один видный его трек - How do you do группы Mouth & MacNeal.

О смерти Гарри ван Хоофа сообщила в соцсети его бывшая жена, певица Трея Доббс. Как отметила Доббс, внезапная кончина музыканта стала для всех "громом среди ясного неба", поскольку артист ничем не болел, отлично себя чувствовал и был творчески активен.