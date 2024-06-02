Ивлеева открывает бар с азиатской кухней

Анастасия Ивлеева в конце первой декады июня откроет бар с азиатской кухней Nudles, говорится на странице заведения «ВКонтакте». Гостям предлагаются блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

Еще в марте в СМИ и социальных сетях появилась информация о том что телеведущая на фоне событий после «голой» вечеринки планирует открыть заведение общественного питания. Сообщалось, что в меню можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями».

Как пишет Gazeta.ru, тогда ресторатор Александр Пичугин заявлял, что бар Nudles полностью ему принадлежит. В 2022 году Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Пичугин объяснил, что по ряду причин проект решили заморозить.

Однако компания, которую они создали, до сих пор существует и даже получила разрешение на продажу алкоголя в марте 2024 года.