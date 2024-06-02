K-pop-группу LE SSERAFIM обвиняют в плагиате

Герлз-бэнд LE SSERAFIM подозревают в плагиате трека Smart из мини-альбома EASY (2024). Южнокорейские СМИ обнаружили, что песни нет в базе Корейской ассоциации авторских прав на музыку (KOMCA).

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По мнению слушателей, композиция копирует треки Woman (2021) от Doja Cat и Water (2023) от Tyla. Однако, как отмечает Koreaboo, негодовать поклонники начали слишком рано: песня Smart все же зарегистрирована в другой организации — Американском обществе композиторов, авторов и издателей (ASCAP), поскольку над ней работали иностранные продюсеры.

Мини-альбом EASY вышел в феврале. В марте LE SSERAFIM опубликовали клип на Smart — посмотреть его можно здесь.

Ранее в плагиате обвинили молодую K-pop-группу ILLIT. По мнению главы лейбла ADOR Мин Хи Джин, коллектив служит копией ее подопечных — участниц NewJeans.