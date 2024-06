Между Карди Би и рэпершей BIA начался биф

Кажется, назревает новый конфликт в хип-хопе: Карди Би задиссила американскую рэпершу BIA в новом ремиксе Wanna Be (2024) с Megan Thee Stallion и GloRilla. Оппонентка уже ответила в соцсетях, намекнув, что Карди — «отстой» и «мусор».

В свежем треке хип-хоп-дива утверждает, что BIA пытается ее «заменить», но при этом выглядит «дешево». Вскоре после релиза конкурентка написала в соцсетях, что хочет «отлупить» всяких «отстойных» и «мусорных» женщин, предположительно, намекнув на Карди.

Как напоминает Forbes, первые «звоночки» начались еще в прошлом году, когда поклонники решили, что Карди копирует манеру исполнения BIA. Однако тогда последняя заявила, что лично не знакома с оппоненткой, и опровергла слухи об их конфликте.

Недавно завершился громкий биф между Дрейком и Кендриком Ламаром. Считается, что победил Кендрик. Благодаря диссам на Дриззи он заработал около полумиллиарда долларов. Больше всего артисту принес трек Not Like Us, в котором он обвиняет канадца в том, что тот интересуется девушками намного младше него.