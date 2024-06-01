Александр Панайотов раскрыл, как борется со стрессом

Популярный певец Александр Панайотов в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал, что в борьбе со стрессом ему помогают медитации, прогулки по лесу и молчание. Артист также признался, что регулярно прибегает к аскезам. В последнее время звезда придерживается здорового питания, поэтому часто отказывается от какой-то еды, например, недавно ему пришлось лишить себя черешни.

Медитации, ходьба по лесу и молчание [помогают бороться со стрессом]. Регулярно отказываюсь от еды. Это самая моя главная аскеза сейчас. Тем более сейчас, когда я плотно сел на здоровое питание. Я отказываю себе во всем, — признался певец на IV Radio Monte Carlo Golf Cup, который проходит в Московском городском гольф-клубе в рамках спортивных игр ПМЭФ«24.

Панайотов также поделился, что недавно эндокринолог сказала ему раз и навсегда забыть про черешню. Артист признался, что это наставление расстроило его, потому что обычно он «поглощает ее ведрами».

Ранее певица Mia Boyka призналась, что сама только учится тому, как продолжать верить в любовь после расставания. Она подчеркнула, что композиция «Не перестану верить в любовь», записанная вместе с Юрием Киселевым, стала для нее своего рода медитацией.