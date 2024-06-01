Эминем выпустил сингл Houdini

Американский рэпер Эминем представил новый трек Houdini (2024). Он получил противоречивые отзывы из-за отсылки к инциденту со стрельбой в ногу хип-хоп-артистки Megan Thee Stallion.

В тексте сингла Houdini есть такие строчки: «Если бы я спросил Меган Ти Сталлион, согласится ли она сотрудничать со мной, получил бы я шанс сделать фит?» В оригинале слова «сделать фит» созвучны фразе «выстрелить в ногу» («shot a feat»). Часть слушателей сочла каламбур неуместным.

История с Меган началась в 2020-м. Тогда рэперша заявила, что певец Тори Лейнз выстрелил ей в ногу во время ссоры. В прошлом году суд признал артиста виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Houdini войдет в грядущий альбом Эминема THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Исполнитель анонсировал полноформатник в апреле, опубликовав трейлер в жанре тру-крайм, в котором якобы расследуется гибель его вымышленного альтер эго Слим Шейди (Slim Shady). Дата премьеры пластинки пока не раскрывается. Известно, что несколько треков из альбома спродюсировал Dr. Dre.