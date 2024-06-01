ФНС нашла крупную задолженность у блогера Митрошиной

Александра Митрошина задолжала ФНС 96 миллионов рублей. В ближайшее время ей могут заблокировать счета. Это не первая претензия налоговиков к блогеру. Ранее на нее было возбуждено уголовное дело.

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По данным Следственного комитета, в период с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина получила от продажи образовательных курсов больший доход, чем это было предусмотрено лимитом упрощенной системы налогообложения.

Предприимчивая бизнесвумен путем дробления бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей, сообщает ren.tv.

Тогда Александра погасила долги и перебралась в Дубай. Откуда и продолжила предлагать свои марафоны и курсы. Как следствие - образовался огромный новый долг.

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Свой блог Саша Митрошина завела, когда ей было 12 лет. Она не забросила свой его даже когда поступила в МГУ, а после окончания начала работать журналистом.. Сейчас у нее более четырех миллионов подписчиков, а кроме того, есть собственный сайт ютуб-канал и канал в Telegram.