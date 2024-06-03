Стало известно о долге звезды «Аншлага» перед налоговой

Юморист Юрий Гальцев задолжал российской налоговой свыше 850 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, долг за артистом числится почти месяц — с 4 мая. Сам Гальцев активно занимается постановками в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, где работает художественным руководителем. В разговоре с журналистами представители юмориста не объяснили, откуда у Гальцева образовалась задолженность и почему он не гасит ее.

В январе СМИ сообщили, что на принадлежащий Гальцеву ресторан-кабаре «Чаплин клуб» подали иск на 1,5 млн рублей. По словам предпринимателя Михаила Афанькова, у компании которого юморист арендовал помещение, заведение регулярно просрочивало ежемесячные платежи и накопило долг. Позднее Гальцев решил, что его бизнес ничего не должен арендодателю, поскольку уже закрылся.

Суд встал на сторону арендодателя. С Гальцева взыскали 1,26 млн рублей основного долга и 280 тысяч пени и госпошлины.