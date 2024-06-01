Подарок Манукяна растрогал Бузову до слез

Некоторое время назад Филипп Киркоров говорил, что сделал все, чтобы помирить Ольгу Бузову и Давида Манукяна. Действительно, на фоне совместной работы в программе «Сокровища императора» на ТНТ телезрители убеждаются, что экс-возлюбленные все еще испытывают чувства друг к другу.

Так, пишет Teleprogramma.pro, Дава подарил Ольге жемчужное ожерелье.

«Это от чистого сердца! Мы его сделали своими руками, в нем моя энергетика. Мне захотелось подарить его Оле на память!» — сказал Манукян.

Ольга едва не расплакалась, получив подарок.

Ранее блогер Виолетта Чиковани в разговоре с «Пятым каналом» выразила мнение, что Ольга Бузова поцеловала Даву на шоу «Сокровища императора» из-за нахлынувших чувств.