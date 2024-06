Певица Дженнифер Лопес отменила тур в поддержку альбома This Is Me... Now (2024). Первый концерт должен был состояться 26 июня.

В заявлении организаторов Live Nation говорится, что Джей Ло «берет отпуск, чтобы побыть с детьми, семьей и близкими друзьями». Сама звезда заявила, что такая мера была «абсолютно необходима», передает Pitchfork.

Не исключено, что артистка отменила гастроли из-за низких продаж. Сообщалось, что на концертных площадках осталось много свободных мест, а стоимость билетов на сайтах-реселлерах в итоге упала до 10 долларов.

В надежде исправить ситуацию Джей Ло добавила в официальный анонс, что будет исполнять в туре свои лучшие хиты, и якобы обратилась за советом к Тейлор Свифт и Мадонне. Однако на спрос это не повлияло, и певице пришлось сначала отменить несколько выступлений, а теперь уже и весь тур.

This Is Me... Now должен был стать первым за пять лет туром Дженнифер. Концертами она хотела поддержать одноименный альбом, посвященный ее мужу, актеру Бену Аффлеку.