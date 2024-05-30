Сергей Лазарев купил квартиру для диско-бабушки

Лидия Уляшева, диско-бабушка из Сыктывкара, в программе «Звёзды сошлись» рассказала о том, что хорошего принесло ей знакомство с кумиром, певцом Сергеем Лазаревым. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Уляшёва прославилась тем, что с 2017 года лихо отплясывала на концертах известных артистов, посещающих Сыктывкар в рамках гастрольных туров.

Журналисты отметили, что звезды не обращали особого внимания на пожилую поклонницу, не помогали ей, она жила в крохотной комнате в общежитии без элементарных удобств. Ситуация изменилась после того Лазарев нашел артистку после концерта и предложил помощь.

Лидия Витальевна с трудом отвечала на вопросы ведущей шоу об обстоятельствах знакомства с Лазаревым и последующих событиях. Ей на помощь пришла волонтер Анита Бауэр, помощница диско-бабушки.

Женщина уточнила, что сначала певец желал снять квартиру, но арендодатели отказывались от такой квартирантки, зная о её популярности. В итоге он принял решение приобрести для Уляшевой жилье в том районе города, который ее устраивает.

Анита констатировала, что у пожилой артистки теперь есть все: благоустроенная квартира, диван, телевизор.