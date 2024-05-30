Гитарист Slayer Керри Кинг призвал фанов не ждать постоянных реюнионов у группы

Керри Кинг из Slayer сказал, что поклонникам культовой трэш-метал-группы не стоит ждать возобновления постоянных концертов у коллектива и считать их нынешний реюнион постоянным событием.

© Звук

Кинг отметил в разговоре с Classic Rock History, что будет забавно отыграть несколько концертов с гитаристом Slayer Гэри Холтом. Музыканты не видели друг друга почти пять лет.

«Было бы здорово собраться вместе с басистом и вокалистом Томом Арайей и выплеснуть немного ненависти на людей. Но не привыкайте к тому, что это ежегодное мероприятие», — посмеялся Кинг.

Slayer объявили о распаде в 2019 году. В 2024-м коллектив все же решил собраться для нескольких концертов, которые пройдут в США осенью этого года.