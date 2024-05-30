Появилась новая информация о месте захоронения Заворотнюк

Звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня после продолжительной тяжелой болезни на 54-ом году жизни. Telegram-канал SHOT сообщил, что организацией прощания с актрисой занимается ее сын, и актриса может быть похоронена на Анкудиновском кладбище в Московской области. Там же похоронены ее отец, брат и его супруга.

Моя прекрасная няня: какой была Анастасия Заворотнюк

Однако осведомленный источник отметил, что для погребения рассматривается и кладбище в Москве.

«Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве», - пояснил он.

На официальных страницах актрисы в соцсетях сообщили, что информация о месте и времени прощания с ней будет опубликована сегодня вечером.