Артисты шоу-мюзикла «Мечтатели» научились летать

Репетиция полетов артистов шоу-мюзикла «Мечтатели» прошла 29 мая в аэротрубе VACUUM на официальной презентации постановки. Артисты спектакля впервые собрались вместе после окончания кастинга, чтобы исполнить несколько песен из спектакля и начать репетиционный процесс. Труппу приветствовала постановочная команда во главе с продюсерами Юрием Ярушниковым и Андреем Ерешко.

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«В целом, посыл нашего мюзикла – не забывайте мечтать, – сказал Юрий Ярушников. – Даже взрослые, не забывайте про свои детские мечты, и это изменит мир, что мы хотим этой постановкой и сделать. В спектакле мечта у всех ассоциируется с полетом и есть несколько номеров на эту тему, поэтому мы решили, что для того, чтобы артисты вжились в роль, они должны обязательно полетать».

По сюжету главный герой спектакля – юный изобретатель Платон – грезит небом и собственными руками сооружает летательный аппарат. Никите Данько и Георгию Петросяну, которые играют Платона в разных составах, предстоит подняться над зрительным залом на «самодельном» самолете и испытать на себе борьбу с турбулентностью и силой земной гравитации. Для того, чтобы полностью подготовиться к подобным нагрузкам и уверенно чувствовать себя в воздухе, юные артисты перед началом репетиции прошли обучение полетам в аэротрубе под руководством режиссера спектакля Натальи Рослан и инструктора Аэротрубы VACUUM Константина Разумова.

«С одной стороны, артисты должны чувствовать себя уверенно в полете над сценой, не бояться высоты и колебаний самолета. То, как пройдет тренировка в аэротрубе, станет важным фактором при выборе премьерного состава. Действие «Мечтателей» разворачивается на нескольких уровнях: в шоу принимают участие воздушные гимнасты и акробаты, поэтому все, что происходит в воздухе, должно быть органично, – объясняет Наталья Рослан. – С другой стороны, свободное парение в аэротрубе дает ощущение счастья и сбывшейся мечты. Именно эту эмоцию юным артистам нужно прочувствовать, чтобы передать зрителям в зале». «Было очень круто, ощущение, что летаешь где-то в облаках, прыгаешь с парашюта. Это было очень круто», – поделился впечатлениями Георгий Петросян.

«После тренировки в аэротрубе летать на сцене будет уже не так страшно, – рассказал Никита Данько. – Есть страх перед сценой, а летать на сцене – это двойной страх, но сегодня мы его наполовину преодолели. Это будет сложно, но возможно. Все возможно. Мы будем много репетировать».

После репетиции композитор постановки Александр Еловских и артисты мюзикла Антон Дёров, Никита Данько, Георгий Петросян, Илья Викторов, Ксения Рассомахина, Евгений Градусов и Эмиль Салес показали музыкальные номера из спектакля: песни главных героев – «Песня профессора», «О это счастье земли не касаться», лиричный дуэт «Закаты-рассветы», бодрую «Песню всемогущих докторов», пронзительную «Это не игра» и главную композицию проекта – «Я-мечтатель».

«Все мы прекрасно знаем, что качественная музыка – это фундамент хорошего мюзикла, –поделился композитор и музыкальный продюсер проекта Александр Еловских. – И наша персональная миссия – это помочь зрителю вспомнить про его мечты, погрузив его в коллекцию мелодичных, запоминающихся музыкальных работ. И поверьте, у нас выбор очень обширный, самая разнообразная музыка, кроссоверная, эстрадная, оперная, современная танцевальная, лиричная, конечно же, трогательные композиции, которые обязательно тронут сердца наших детей и взрослых. Те, кто придут на наш мюзикл, обязательно найдут ту самую мелодию, мелодию мечты. Никому не отдавайте свою мечту. Мечтайте и верьте».

Премьера шоу-мюзикла «Мечтатели» пройдет в концертном зале Vegas City Hall в сентябре 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссером постановки выступила Наталья Рослан, известная своими работами на крупнейших концертных и театральных площадках России; музыку написал певец и композитор, участник шоу «Голос» Александр Еловских, а хореографом-постановщиком выступил Сергей Мандрик, принимавший участие в таких проектах, как «Фабрика Звезд 5-7», «Звезда танцпола» на MTV, «Точь-в-точь» на Первом канале и многих других.

Семейный шоу-мюзикл «Мечтатели» с уникальными декорациями-трансформерами, современными видеоинсталляциями и головокружительными трюками перенесёт зрителей в мир исполнения мечты. Герои шоу — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребёнка-мечтателя, который живёт внутри каждого из нас.

Аэротруба VACUUM в Сокольниках

Специализированный комплекс для полётов, отдыха, развлечений и профессиональных тренировок спортсменов-парашютистов. Это место, которое окрыляет, потому что здесь можно всё: отрываться от земли и взлетать, веселиться и просто хорошо проводить время! Мы создаём атмосферу дружеского тепла, безопасности и драйва, в которой исполняются мечты, стираются границы и открываются новые возможности.