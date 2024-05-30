Появились первые подтверждения визита Канье Уэста в Москву 8 июня

Популярный американский рэпер Канье Уэст может выступить этим летом на концерте в «Лужниках» 8 июня. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает Mash со ссылкой на документы.

В тексте договора сказано, что артист должен выступить в Москве, но анонса мероприятия и продажи билетов еще не было.

На райдере стоит подпись нынешней супруги Канье — Бьянки Цензори, так как она является менеджером исполнителя. Концерт пройдет в любую погоду, однако при несоблюдении договоренностей музыкант может отменить концерт без объяснения причин не позже чем за 30 дней до начала.

Договор артист подписал 7 мая, гонорар в размере одного миллиона долларов уже получил, сообщил Telegram-канал Mash.

8 мая стало известно, что исполнитель может приехать в Россию 8 июня. Переговоры с рэпером продолжались больше года. Главным желанием звезды является не только выступить в России, но и прогуляться по Москве, отпраздновав свое 47-летие в одном из мест столицы.