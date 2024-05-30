«Московский комсомолец» рассказал, что украинские СМИ отреагировали на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк статьями о ее дружбе с Владимиром Зеленским и созданном ею образе женщины из Мариуполя. Издания отметили, что некоторых этот образ обижал.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года.

Как отмечает «МК», после новостей о смерти актрисы в одном из украинских изданий вспомнили, что она снялась в одном фильме с Зеленским - картине Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время», вышедшей в 2011 году. Издание утверждает, что между актерами сложились приятельские отношения, вместе они также принимали участие в украинском шоу «Вечерний Киев» в 2013 году.

Когда Зеленский выиграл выборы на Украине, Заворотнюк опубликовала пост с поздравлением. Она назвала его «неутомимым и увлеченным трудоголиком» и выразила надежду, что Зеленский будет работать во благо своей страны и народа.

Моя прекрасная няня: какой была Анастасия Заворотнюк

Другой украинский портал отметил, что сериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором сыграла Заворотнюк, критиковали на Украине из-за образа «провинциалки Вики из Мариуполя, над которой москвичи все время насмехались». Еще одно издание отметило, что няня Вика была «невоспитанной, интеллектуально и культурно ограниченной» и «преследовала цель влюбить в себя богатого московского продюсера».

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) опубликовал на своей странице в соцсети пост, критикующий актрису («Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми?»), и порадовался ее смерти. Позже он этот пост удалил.