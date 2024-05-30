Власти Эдинбурга выселили бездомных ради концерта Тейлор Свифт

Несколько бездомных были высланы из Эдинбурга, чтобы освободить место для туристов в преддверии выступления Тейлор Свифт в городе. Несколько человек были отправлены на такси в Абердин и Глазго из-за нехватки жилья, а одному бездомному было предложено временное жилье в Ньюкасле.

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Поп-звезда проведет три концерта на эдинбургском стадионе «Маррифилд» с 7 по 9 июня, сообщает BBC. В городе соберется огромное количество зрителей, которые активно снимают жилье в городе на время события.

Организация Shelter Scotland, которая занимается помощью бездомным, считает ситуацию, в которой людям без жилья приходится «вступать в конкуренцию» с туристами, несправедливой. В свою очередь городской совет Эдинбурга заявил, что работает с пострадавшими, дабы найти подходящее альтернативное жилье.

Недавно стало известно, что мировой тур Тейлор Свифт может принести экономике Великобритании 1 миллиард фунтов стерлингов.