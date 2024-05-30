Зейналова прокомментировала новость о своем назначении послом

Журналистка Ирада Зейналова на фоне слухов о назначении ее послом на Маврикии напомнила о том, что она является ведущей НТВ. Об этом пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Ирада Зейналова якобы может быть назначена послом России на Маврикии. В этом году журналистка должна закончить Дипломатическую академию МИД России.

«Я - ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье», - заявила она.

Ирада Зейналова является автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ. На телеканале она работает с 2016 года. С 2021 года под санкциями Украины за «пропагандистскую деятельность».