«Сплин» полностью уйдет со сцены

Группа «Сплин» может полностью исчезнуть из российского шоу-бизнеса в скором времени. С таким предупреждением выступил продюсер Сергей Дворцов, передает портал «Страсти».

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Продюсер обвинил саму группу в крахе ее карьеры. Он заявил, что музыканты делали громкие политические высказывания, которые негативно отразились на их репутации, а также «самовольно отменяли концерты».

«Я уверен с точностью, что их возвращения больше ждать не стоит. Они с медийных радаров, с музыкального пьедестала могут скоро исчезнуть от слова совсем», — подчеркнул Дворцов.

Ранее СМИ сообщили, что народный артист России Валерий Леонтьев решил уйти со сцены. Продюсер Сергей Лавров заявил «Известиям», что артист сделал такой шаг, «потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу».