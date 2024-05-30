Стали известны подробности завещания Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Какое имущество оставила после себя 53-летняя артистка, было ли завещание?

Что известно об имуществе Анастасии Заворотнюк

Перед смертью Анастасия Заворотнюк жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино в Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, особняк площадью 682 квадратных метра артистка приобрела вместе с супругом фигуристом Петром Чернышевым в 2012 году, а переехали в него они в 2015 году.

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Телеканал НТВ в 2019 году сообщал, что Анастасия Заворотнюк, помимо загородного дома, являлась собственницей квартиры в центре Москвы, площадь которой 190 квадратных метров, и в Ялте — ее площадь 200 квадратных метров. По данным журналистов, у артистки также было несколько автомобилей.

«Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте», — говорилось в передаче «Ты не поверишь».

Кому достанется имущество Анастасии Заворотнюк

Адвокат Ольга Власова рассказала Telegram-каналу «Звездач», что после смерти Заворотнюк половину недвижимости получит ее супруг Петр Чернышев, а оставшуюся часть поделят между собой мама актрисы и ее трое детей.

«1/2 мужу, а оставшееся делится на всех наследников первой очереди — дети и родители, но если имущество приобреталось в браке. Добрачное и личное имущество делится на всех», — уточнила юрист.

При этом, передает SHOT, Анастасия Заворотнюк в 2021 году, спустя два года после постановки диагноза, переоформила свой подмосковный коттедж на старших детей — Анну и Майкла.

«Трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра в поселке Крекшино был переоформлен в апреле 2021 года. Ориентировочно стоимость дома сейчас составляет не менее 160 миллионов рублей», — говорится в сообщении канала.

Как пишет SHOT, автомобили актриса заблаговременно переоформила на свою мать Валентину Заворотнюк.

Оставила ли Анастасия Заворотнюк завещание

Адвокат Юрий Шель считает, что актриса не оставила завещание, поскольку последние годы находилась в тяжелом состоянии. Он также отметил, что долги Заворотнюк придется выплачивать ее родственникам. Ранее СМИ сообщали, что у семьи актрисы имеются задолженности по кредитам и перед налоговой.

«Завещания, скорее всего, не было, потому что она пять лет пребывала в таком тяжелом состоянии. Если она брала кредиты на себя, то все долги также переходят к наследникам в одинаковой степени. Все, что она не отдала банку, теперь должны выплачивать они. Долги включены также в наследственную массу. И еще неизвестно, в плюс наследники выйдут или в минус», — сказал Teleprogramma.pro адвокат.

По словам Шель, возможен такой вариант, при котором мужу, детям и матери Анастасии Заворотнюк будет невыгодно вступать в наследство и проще отказаться от него.