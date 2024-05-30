Звезды российского шоу-бизнеса скорбят из-за смерти Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в 53 года после борьбы с раком мозга. Артисты соболезнуют родным исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», вспоминают ее теплыми словами. Станислав Садальский показал в социальных сетях последнее сообщение, которое он написал знаменитости.

Коллеги по шоу-бизнесу вспоминают Анастасию как доброго, светлого и позитивного человека. Когда звезда узнала, что у нее рак, она сразу же закрылась от общественности и проводила время с близкими. Артисты могли с ней общаться только дистанционно.

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Садальский написал Заворотнюк в последнем сообщении следующее: «Тебе помощь нужна, есть первоклассные врачи». Но СМС так и осталась без ответа.

© stas.sadalskiy/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В последнем посте в социальных сетях актер выразил соболезнования родным Анастасии.

«Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей… А последняя СМС, так и не прочитана… Прощай моя прекрасная няня», — написал он.

Отметим, что Садальский сыграл эпизодическую роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», поэтому он был хорошо знаком с актрисой.

Ранее коллега Заворотнюк из «Моей прекрасной няни» высказалась о смерти актрисы.