Дочь Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть актрисы и заявила о том, что мама стала «самым лучшим, что у нее было». Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена), опубликовав архивный снимок семьи.

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей раскрывать не стали. В 2020 году СМИ сообщили, что ей стало лучше. Однако сегодня стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной и тяжелой болезни.

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Анна выложила в соцсети архивную фотографию с мамой, прощаясь с ней. На фото семья прячется под деревом от дождя, улыбаясь в камеру.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день», - написала дочь артистки.

У Анастасии Заворотнюк трое детей. Старшие Анна и Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. И маленькая Мила от фигуриста Петра Чернышева.