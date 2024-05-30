В Чите госпитализировали народного артиста России Александра Михайлова

Уроженца Забайкалья, народного артиста России Александра Михайлова госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 в Чите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

"Госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Получает всю необходимую медицинскую помощь. Информация о его состоянии не разглашается", - сказали в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

В министерстве культуры региона сообщили, что находятся в постоянном контакте с актером и его родными. Михайлов настроен участвовать во всех запланированных мероприятиях.

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления, однако, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля, уверены, что сейчас во главу угла поставлено его здоровье и максимально бережное к нему отношение. Окончательное решение об участии Александра Михайлова в кинофестивальных событиях 30 мая будет принято позже и будет зависеть от мнения врачей", - добавили в Минкультуры.

Актер прибыл в регион для участия в Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), который состоится с 30 мая по 2 июня. Кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Михайлов является президентов ЗМКФ.

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 г. в Забайкальском крае. Артист Государственного академического Малого театра (1985-2006). Снимался, в частности, в фильмах "Мужики" (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых; 1983), "Любовь и голуби", "Змеелов". Всего исполнил более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Звания народный артист РФ удостоен в 1992 году. Входит в состав правления ассоциации "Забайкальское землячество".