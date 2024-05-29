Гулькина предложила запретить слово «брак»

Бывшая солистка группы «Мираж» и российская певица Наталья Гулькина в беседе с NEWS.ru на закрытом показе фильма «Непослушники» заявила, что запретила бы слово «брак» в стране. Таким образом она ответила на вопрос, что еще можно переименовать после новостей о возвращении ГАИ. Звезда пояснила, что замужество не может быть «браком», так как это слово означает «негодный».

© News.ru

Зачем вообще говорить «брачующиеся»? Не надо. Уберите слово «брак», — сказала Гулькина.

Также певица поделилась планами на грядущее лето. Она сказала, что планирует ярко провести этот период, путешествовать и посещать разные места. Гулькина подчеркнула, что каждые выходные у нее насыщенная программа — дом отдыха, баня с бассейнами или прогулка на катере.

Ранее Гулькина рассказала, что однажды вышла на сцену и спела без нижнего белья. По ее словам, она не успела переодеться и вышла к зрителям в длинном платье с разрезом и без трусов. Исполнительница призналась, что во время выступления чувствовала себя неловко и переживала из-за зрителей первых рядов, которые могли увидеть ее интимные места.

Также Гулькина рассказала, что в молодости очень стеснялась носить на сцене откровенные наряды. По ее словам, это только начинало входить в моду. Надевать юбку выше колен в то время считалось постыдным.