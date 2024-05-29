Стали известны подробности развода Алсу

Беседу по иску о разводе певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым суд проведет в начале июня. О новых подробностях развода сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

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Беседа пройдет 6 июня в судебном участке мирового судьи Пресненского района Москвы. Назначенное время для беседы — 12:15 по московскому времени. Уточняется, что в деле певица выступает в роли истца — это может подтверждать, что на развод подала именно она.

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

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