PinkPantheress заявила, что песни не должны быть длиннее двух с половиной минут

Британская певица PinkPantheress заявила, что длина треков не должна превышать двух с половиной минут. Большинство песен артистки именно столько и длятся.

Мнением PinkPantheress поделилась в беседе с ABC News.

«Я поэкспериментировала, и создание коротких песен было всего лишь результатом этих экспериментов. На мой взгляд, песня не должна быть длиннее 2 минут 30 секунд. Не нужно повторять куплет, не нужен бридж, не нужна длинная концовка», — рассказала певица.

PinkPantheress дебютировала на поп-сцене с синглом Pain в 2021 году. Песня завирусилась в TikTok, равно как и последующий трек исполнительницы Break It Off. Окрыленная успехом, PinkPantheress выпустила микстейп To Hell with It в октябре того же года, а в 2022-м вернулась с мини-альбомом Take Me Home.