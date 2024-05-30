Александр Михайлов госпитализирован в Чите

Звезда фильмов «Любовь и голуби», «Одиноким предоставляется общежитие» Александр Михайлов проходит лечение в первой городской больнице Читы. У него диагностирована пневмония.

Как сообщает ТГ-канал «75.RU - Новости Правительства Zабайкалья», актёру оказывают всю необходимую медицинскую поддержку. Министерство культуры Забайкальского края поддерживает непрерывную связь как с ним, так и с его семьей.

Известно, что Михайлов почувствовал себя плохо по прилёту в Читу. В больницу его отвезли с температурой 39о С. В министерстве культуры Забайкалья выразили надежду на его быстрое выздоровление и подчеркнули, что хотя участие актёра в открытии кинофестиваля важно, приоритетом является его здоровье и заботливое отношение к нему.

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Окончательное решение о том, будет ли Александр Михайлов участвовать в событиях кинофестиваля 30 мая, будет принято на основании медицинских рекомендаций. Сам актёр настроен оптимистично.