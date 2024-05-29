Алена Апина появится в роли преподавателя в сериале "Комбинация"

Певица Алена Апина появится в сериале о группе «Комбинация», в которой она состояла, в эпизодической роли преподавателя консерватории. Саму Апину сыграет Анастасия Уколова.

Актриса поделилась подробностями съемок во время пресс-конференции в Саратове, сообщает ТАСС.

«Для меня был большой сюрприз, что в тот момент, когда мы будем снимать первое появление в сериале, сможет приехать Алена Апина. Никита (Власов, режиссер — прим. ред.) придумал очень трогательную и в то же время забавную, сильную сцену, где мы с ней вместе. Она играет преподавателя в консерватории, а я Алену Апину, которая уже стала солисткой группы "Комбинация", но все еще пытается совместить консерваторию и участие в группе», — рассказала Уколова.

По словам актрисы, общение с Апиной помогло ей в работе над ролью.

Сериал выйдет в этом году и расскажет о творческом пути участниц «Комбинации» — Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была сформирована в 1988 году в Саратове, известность ей принесли хиты Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер».

В проекте, помимо Уколовой, роли исполнят Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и другие.

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