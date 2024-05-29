Суд принял решение по статусу иноагента Максима Галкина

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы признанного в РФ иноагентом Максима Галкина, который добивался снятия с него этого статуса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции Максиму Галкину было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов", - сказано в решении суда.

Максим Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Согласно позиции Минюста, он находится под иностранным влиянием. Галкин - российский артист, пародист, бывший телеведущий "Первого канала" и канала "Россия-1", по имеющимся данным, проживает в Израиле.