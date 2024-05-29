Стало известно о многомиллиардной прибыли уехавшего в США Цекало

Уехавший несколько лет назад в США российский комик и телеведущий Александр Цекало заработал на бизнесе в России 4,1 млрд рублей, сообщает издание «Страсти» со ссылкой на данные из открытых источников. Наибольший объем прибыли шоумену принесла продюсерская компания «Среда».

По данным издания, Цекало владеет 60% акций компании «Среда», которая за 2023 год заработала 3,9 млрд рублей. Чистая прибыли этой компании, занимающейся производством фильмов, сериалов и телепрограмм для онлайн-платформ, составила 907 млн рублей.

Доход телеведущего растет и за счет других его компаний. По информации издания, Цекало значится учредителем компаний ООО «А плюс», ООО «Агентство «Среда», ООО «Среда и Ко», ООО «Крабс Фильм», ООО «Станция» и ООО «Квотерс», эти предприятия суммарно заработали 296 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе, который связан со сферой инженерии. Певец является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр», которое успешно функционирует на рынке уже более 30 лет. Лещенко владеет 50%-й долей в этой компании. Утверждалось, что артист исправно платит налоги: 2,2 млн рублей были внесены за заработок, а 1,4 млн — перечислены в СФР и ФМС.