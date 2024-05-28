Певец Воробьев засветил у себя дома флаг «недружественной» страны

Певец Алексей Воробьев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео игры со своим корги по кличке Моцарт из дома в Соединенных Штатах. На кадрах, помимо множества музыкальных инструментов, можно заметить флаг. Однако на стене в доме знаменитости висит не российский триколор, а американский флаг.

Воробьев засветил флаг буквально на считанные секунды, однако он заметен на белой стене и бросается в глаза. При этом артист снимается на главных каналах российского телевидения и участвует в различных проектах. По данным СМИ, в последнее время он живет в Лос-Анджелесе, где купил дом и работает над сериалом.

В декабре на телеканале «Россия 1» стартовало шоу «Дуэты», в котором Воробьев принял участие. По словам звезды, проект привлек его внимание, поскольку на сцене он любит импровизировать и считает, что «слишком отрепетированное перестает быть живым».

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