Звезду «Уральских пельменей» заподозрили в обмане с домом

Российскую актрису, бывшую участницу юмористической передачи «Уральские пельмени» Юлию Михалкову заподозрили в обмане с загородным особняком, который она показала в сетевом шоу. Такую гипотезу выдвинул онлайн-журнал «Страсти».

Издание обнаружило объявление об аренде аналогичного коттеджа на популярной площадке. Объект располагается в 20 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Снять двухэтажный особняк с восемью спальнями и пять ванными можно за полсотни тысяч рублей в сутки. Причем аренда по пятницам и субботам стоит гораздо дороже.

Интернет-пользователи заметили, что в кадре абсолютно нет личных вещей телезвезды. В ванной не видно зубных щеток, а полки на шкафах пустуют. Артистка уточняла, что дом, который появился в интервью, не является для нее основным местом проживания. Этот коттедж Михалкова предпочитает называть своей творческой лабораторией.