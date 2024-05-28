«Петя, скажи правду», — Заворотнюк молит Чернышева признать, как ему тяжело с ней

Фигуристу Петру Чернышеву повезло найти вторую половинку в лице Анастасии Заворотнюк, которая идеально ему подходит. Казалось бы, что может быть общего у фигуриста и актрисы? Но это тот самый случай, когда двум влюблённым не нужно подкреплять свою любовь общими интересами. Их греют чувства, общее мировоззрение и энергетика мужчины и женщины, которая полностью совпадает.

Но как бы сладко не жила пара в первые годы брака, Настя все равно порой подкалывала своего мужа за то, что выбрал себе в жены артистку. Она уверена, что с ней непросто. Гастроли, съемки, мероприятия, полная занятость, эмоциональная личность… Особенности Насти и ее жизни можно перечислять бесконечно.

«Петя, скажи правду: с артисткой жить нельзя», — говорила Заворотнюк в рамках интервью «HELLO!», склоняя супруга к откровению.

Чернышев признал, что жить с «прекрасной няней» нельзя, но распространил этот запрет на всех окружающих, позволив только себе приближаться к любимой. Кажется, сейчас Анастасии нужен именно такой преданный и верный человек рядом. Именно Петр помогает ей вернуться к прежней жизни после обнаружения серьезного диагноза.