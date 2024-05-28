Раскрыт райдер рэпера Басты

В райдере рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) имеются пункты о 60 сосисках и черном свежем хлебе. Требования артиста к организаторам выступлений раскрыл «Пятый канал».

В гостиничном номере исполнителя должен иметься 4G модем с логином Gazgolder Private и паролем gazgolder.com5, а также оригинальная зарядка и наушники для iPhone 15. В райдере при этом указано, что провода и блоки питания не возвращаются организатору после отъезда звезды. Басте также обязаны предоставить щипчики и пилочку для ногтей, гигиенические салфетки и одноразовые платки, три пачки сигарет Chapman Red с вишневым ароматом, по две упаковки кокосового и миндального молока, стевию в таблетках, шесть полулитровых бутылок «Боржоми», овощи и фрукты, а также ягоды и орехи, 60 сосисок и свежий черный хлеб.

От заказчика требуется обеспечить исполнителя хита «Сансара» и его команду ежедневным завтраком в отеле и пятью автомобилями Mercedes. При этом если водитель не будет заранее знать маршруты артиста, он может быть оштрафован на 100 тысяч рублей. Размер суточных составляет десять тысяч рублей или 200 евро самому Вакуленко и по пять тысяч рублей или по 100 евро членам коллектива.

Кроме того, организатор концерта обязан предоставить в концертном зале две VIP-ложи для гостей артиста с напитками марок Jack Daniels и Prosecco, а также фруктами, мясными и сырными закусками. Из билетной программы требуется заранее изъять 50 VIP-билетов, 50 билетов средней категории и 100 обычных входных билетов. В противном случае организатору грозит штраф в миллион рублей.

Менеджеры артиста также предупреждают, что в случае нарушения нескольких требований сумма штрафа может превысить несколько миллионов рублей. «Это не шутка и не пустые цифры. Это штраф, который организатор обязан будет заплатить в случае нарушений», — говорится в райдере.

Ранее был раскрыт райдер певца Валерия Меладзе.