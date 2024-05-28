У SHAMAN и Шатунова нашли общую черту

Певца Ярослава Дронова (SHAMAN) сравнили с Аллой Пугачевой. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, где он выступит в ближайшее время?

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В какой город SHAMAN приедет второй раз

SHAMAN посетит с концертом город Курган второй раз за полгода. Исходя из информации на официальном сайте артиста, мероприятие состоится в сентябре.

В прошлый раз SHAMAN проводил концерт в Кургане 8 февраля. Второй раз выступление пройдет 27 сентября в Курганской областной филармонии. Большая часть билетов уже продана.

Где еще SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур.

В ближайшее время певец выступит в Архангельске (28 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Дзержинске (23 сентября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиеве Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Кроме того, у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

Какое сходство есть у SHAMAN и Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в соцсетях заявил, что певец Юрий Шатунов не любил носить трусы, как и SHAMAN. Он объяснил это тем, что в детском доме, где вырос Шатунов, были проблемы со стиркой нижнего белья.

«Юра Шатунов тоже не любил нижнее белье, так как в детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное, и он его не надевал никогда», — сообщил Разин.

Ранее SHAMAN признался, что не носит нижнее белье, поскольку «не видит в этом элементе одежды смысла».

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал музыкант.

Кто хочет записать дуэт с SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что готова записать дуэт с SHAMAN. Она также подчеркнула, что дружит с исполнителем.

«Да бог его знает, время покажет. Мы друзья», — сказала Мизулина на встрече со школьниками в Красноярске.

Она добавила, что занималась вокалом.

Кто и почему сравнил SHAMAN с Пугачевой

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» отметил, что россияне открыли новую музыкальную категорию — SHAMAN.

По его словам, SHAMAN стал таким же феноменом, как в свое время народная артистка СССР Алла Пугачева.