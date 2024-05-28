«Придется вырезать», — внук Пугачевой Пресняков раскрыл последствия диагноза

Внук Примадонны Никита Пресняков стойко борется с болезнью, которую всегда нужно «держать в узде». Если молодой человек будет соблюдать все предписания врача, есть большая вероятность того, что его не коснутся серьезные последствия. Так утверждают интернет — специалисты, разбирающиеся в медицине.

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К сожалению, у музыканта были обнаружены холестериновые полипы в желчном пузыре. Парень признает, что развитию заболевания, вероятно, поспособствовал он сам, когда отказывался правильно питаться. Сейчас у Преснякова выбор небольшой: либо сидеть на диете, либо идти на кардинальные меры, но этого ему совсем не хочется. Поэтому парень смиренно следует указаниям докторов.

«Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — рассказал о последствиях своего диагноза внук звезды, также предупредив всех тех, кто пренебрегает здоровым образом жизни.

Надо сказать, что молодому человеку очень повезло. Его супруга разделяет норма питания мужа, старается также соблюдать их, чтобы выразить поддержку любимому. Как ни крути, а вдвоем сидеть на диете куда проще, чем сидеть с порцией зеленого салата и наблюдать, как кто-то рядом жадно поедает картошку фри с жирным бургером.