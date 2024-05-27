Певица Нюша подала иск о расторжении брака в один день с Алсу

Мировой суд в Москве зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Нюшей (настоящее имя — Нюша Шурочкина) и ее супругом, экс-чиновником Игорем Сивовым. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, в этот же день был зарегистрирован иск Алсу о расторжении брака с предпринимателем Яном Абрамовым.

Карточка дела внесена в категорию № 2 — «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Артистка указана в качестве истца, ее супруг — ответчика.

Ранее сообщалось, что близкие Нюши подозревали о возможном разводе на протяжении нескольких месяцев. Ее знакомые заметили, в частности, что исполнительница сняла обручальное кольцо.

Алсу подала на развод после 18 лет брака

На днях артистка заявила, что у нее полное взаимопонимание с Игорем. Вместе с тем, добавила певица, она готова к официальному разводу.

Напомним, что пара сыграла свадьбу на Мальдивах в августе 2017 года. В 2018 у супругов появилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 — сын Саффрон.