Алсу подала на развод после 18 лет брака

Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и её супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, артистка значится в этом деле истцом. Это может означать, отметили журналисты, что именно она инициировала гражданское производство.

Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году.

Супруги воспитывали троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. Причины разрыва пока неизвестны.

Напомним, что Алсу и Абрамов познакомились в 2005 году. На свадьбу было приглашено большое количество известных бизнесменов и политиков. Торжество, по данным СМИ, обошлось предпринимателю в $3,5 млн.