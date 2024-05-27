Инклюзивный хип-хоп-проект Magi выпустил свой первый альбом «Для дедушки»

Благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» представил новый музыкальный проект — трио Magi. В его состав вошли Миша, Арсений Николаев (Ычча MС) и Глеб Лусников (Диджей Причастие) — по первым буквам их собственных имен и сложилось имя общее. Разбираем дебютную пластинку «Для дедушки» — абстрактный хип-хоп «про Якутск, дачу, огород и теплицу».

© Звук

Альбом состоит из восьми треков, записанных в основном как импровизация с первого дубля. Все тексты написал и зачитал Арсений на основе своего опыта, в том числе общения с близкими. Якутск — родной для него город, там он часто бывает до сих пор. Название релиза — посвящение его дедушке. Псевдоним артиста Ычча — с якутского что-то вроде «бррр», когда холодно.

Михаил в лонгплее «хорошо сыграл на железной штуке», а Глеб стал автором инструментала. На его музыкальном занятии в центре «Антон тут рядом», где Арсений и Миша участвовали как студенты, и родились Magi.

© Doing Great Music

«Для дедушки» сложно воспринимать как лоу-фай-рэп-пластинки, к которым мы привыкли. Даже если иметь в виду проекты вроде 2H Company, «Птицу EMЪ» или «Макулатуру». Каждая песня — это незамысловатая история про простые вещи типа набирания воды из бака («Лето в Якутске») или «приготовления еды, чтобы не быть голодным» («Один день Василия Романова»). При этом за неторопливым, иногда сбивчивым произнесением этих слов кроется какая-то очень важная жизненная мудрость. Даже зловещая криминальная хроника («Прошлые трагедии») в этом мире ощущается как что-то не пугающее, а по-матерински «предупредительное». Магию (название Magi кажется неслучайным) всего этого оформляют в единое целое изобретательные, олдскульные биты с использованием синтезатора, на котором тоже играет Арсений, и семплов из фильма «На игле» (1995), Паши Техника, Мусоргского и других неожиданных источников.

Год назад оркестр фонда представил инструментальный релиз «Время подозрительно», также родившийся на репетиции. Как и «Для дедушки», рекомендуется к прослушиванию всем, кто слушает сердцем.

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