Молдавия предоставила гражданство музыкантам «Би-2»

Глава Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики некоторым участникам группы «Би-2», рассказал глава администрации президента Адриан Бэлуцел. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник уточнил, что паспорта Молдавии также были предоставлены членам семей музыкантов.

Ранее Санду сообщила, что закон республики позволяет предоставлять гражданство лицам, не имеющим молдавских корней.

По ее мнению, предоставление гражданства страны «ценным и талантливым» людям может пойти на пользу республике.

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Напомним, что фронтмены группы Лева* (настоящее имя Егор Бортник, признан иноагентом на территории РФ) и Шура (настоящее имя Александр Уман) являются гражданами Израиля. У Александра Умана также есть австралийский паспорт.

*Признан иноагентом на территории РФ.