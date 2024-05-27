«Влачит жалкое существование»: что известно о жизни Брежневой в Европе

Украинская певица Вера Брежнева лишилась миллионных гонораров после начала СВО, сообщил в разговоре с NEWS.ru шоумен и журналист Денис Сорокин. По его словам, ранее выступление исполнительницы стоило от $50 (примерно 4,5 млн рублей). Сейчас же концертов у Брежневой в Европе и на Украине очень мало, отметил Сорокин. Он также подчеркнул, что российский зритель не заметил отсутствия на эстраде украинской певицы, потому что «они все взаимозаменяемые».

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Вера Брежнева в России получала миллионы, она отсюда увозила деньги чемоданами. Ее очень любили российские олигархи. Она входила в топ артистов на «заказниках». Получала за выступление от $50 тысяч. После начала СВО она лишилась огромных денег, простым людям такие суммы даже не снились. В Европе и на Украине она никому не нужна, концертов у нее сейчас очень мало. Влачит жалкое существование, — сообщил эксперт.

Похожая ситуация, по словам, Сорокина, и у других артистов, лишившихся российской сцены из-за политических высказываний. Журналист привел в пример украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом «Верка Сердючка».

У Сердючки такая же судьба. Когда она была на коне, ей за выступление платили до $200 тысяч (около 18 млн рублей). Он тоже лишился заработков за свой язык. Артисты должны быть далеки от политики. Многие из них малообразованные, не разбираются в ситуации, делают заявления из-за своей глупости. В результате сами страдают, — пояснил Сорокин.

Ранее Сорокин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым дружила Брежнева, «наобещал ей золотые горы», но оставил ни с чем. Также Сорокин подчеркнул, что из-за «выпадов против России» Брежнева потеряла не только сцену, но и мужа Константина Меладзе.