Пермякова скрывает своего возлюбленного

Светлана Пермякова официально замужем была только один раз. Брак с Евгением Бодровым продержался недолго. Потом актриса начала встречаться с Максимом Скрябиным, у них родилась дочь Варя. А недавно звезды «Интернов призналась, что влюблена и счастлива. Но замуж она пока не собирается, информирует Леди Mail.ru.

«С личной жизнью у меня все в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живем. Общаемся — и хорошо», — сказала Светлана.

Актриса сказала, что она уже в таком возрасте, что гораздо больше ценит поступки, нежели красивые слова. По ее словам, коробку конфет она и сама может себе купить.

«Вот ты мне КамАЗ кирпичей привези — тогда сразу пойму, что хороший человек», - сказала Пермякова, которая занимается строительством загородного дома.

Светлана Пермякова в 90-е участвовала в команде КВН Пермского государственного университета, в начале 2000-х — в команде «Парма». Вместе с актрисой и режиссером Жанной Кадниковой в «Парме» она составляла дуэт «Светка и Жанка».